На этой неделе Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата направит в Азербайджан техническую миссию.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета, созданного в связи с проведением в стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения Самир Нуриев.

Он отметил, что на основе диалога будут проведены подготовительные работы, а также подчеркнул необходимость оценки потребностей во всех соответствующих областях с целью организации COP29.

Самир Нуриев также сказал, что Азербайджан как ответственный член международного сообщества и надежный партнер проводит обмен опытом со странами, принимавшими COP в предыдущие годы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!