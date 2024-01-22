Подписана дорожная карта по основным направлениям развития азербайджано-российского сотрудничества

22 января заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских дружественных отношений в различных сферах.

Было особо отмечено, что подписание 22 февраля 2022 года в Москве президентами Азербайджана и России "Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией" вывело двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Подчеркнуто, что между двумя странами существует очень широкая договорно-правовая база. Были высоко оценены результаты исполнения дорожных карт по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества до 2024 года, выражен взаимный интерес в продолжении этого сотрудничества.

Таким образом, в течение 2018-2023 годов, охватывающих период исполнения дорожных карт, были предприняты практические шаги по упрощению торговли и диверсификации товаропотока, совершенствованию таможенной и погранично-пропускной инфраструктуры, увеличению объемов грузоперевозок через государственную границу, а также расширению пропускной способности пунктов пропуска и многим другим направлениям.

В результате принятых мер была обеспечена стабильная динамика азербайджано-российских торгово-экономических отношений, по сравнению с 2017 годом товарооборот вырос более чем в 2 раза и в прошлом году превысил 4,3 миллиарда долларов США.

Кроме того, в 2023 году объем совокупных грузоперевозок между двумя странами увеличился на 87 процентов по сравнению с 2017 годом, в том числе объем транзитных грузов вырос почти в 4 раза. Объем грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" увеличился на 44 процента по сравнению с 2017 годом.

На встрече была отмечена важность успешных проектов, реализуемых в сфере взаимного инвестирования, состоялся обмен мнениями о перспективах расширения сотрудничества в этом направлении.

Был высоко оценен уровень взаимодействия по различным направлениям промышленной сферы, отмечено, что это сотрудничество охватывает и освобожденные от оккупации территории.

Было выражено удовлетворение развитием сотрудничества в транспортно-логистической области, доведено до внимания, что в этом направлении открыты широкие возможности. Касательно значения международного транспортного коридора "Север-Юг" была подчеркнута важность совместных усилий для работы коридора в полную мощность.

На встрече были широко обсуждены вопросы усовершенствования энергетической, сельскохозяйственной, таможенно-пограничной инфраструктуры между Азербайджаном и Россией, перспективы развития взаимодействия в гуманитарной и многих других сферах.

В заключение заместитель премьер-министр Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук подписали "Дорожную карту по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024 - 2026 годы".

Дорожная карта предусматривает принятие конкретных шагов по развитию сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной, энергетической, туристической, гуманитарной и социальной сферах, а также в области продовольственной безопасности, инноваций и информационных технологий.

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