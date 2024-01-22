https://news.day.az/politics/1631377.html Али Асадов встретился с вице-премьером России Алексеем Оверчуком
Али Асадов встретился с вице-премьером России Алексеем Оверчуком
22 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.
Как передает Day.Az, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов.
Стороны отметили важность подписания Дорожной карты по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024 - 2026 годы.
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