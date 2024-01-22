Источник: Агентство международной информации Trend

На первом заседании начавшейся сегодня зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не была утверждена верительная грамота азербайджанской делегации.

Предложение немецкого депутата Франка Швабе об отказе в утверждении верительной грамоты азербайджанской делегации было поддержано и направлено в Мониторинговый комитет для принятия решения.

Азербайджанская делегация приняла участие в прошедших сегодня заседаниях, однако ее право голоса было ограничено. В качестве основной причины было указано, что азербайджанская сторона "не разрешила в 2023 году посещение Лачинского коридора и мониторинг ситуации в Карабахе, а также встречу с азербайджанскими "политзаключенными".

Мониторинговый комитет должен принять решение в течение 24 часов.

Хотя немецкий депутат и его коллеги, поддержавшие эту инициативу, пытались объяснить этот вопрос правами человека, ясно, что это никак не связано с правами человека.

Произошедшее - это попытка мести Азербайджану, который восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

То, что Азербайджан после 30 лет обсуждений, проводившихся на различных платформах, в том числе на уровне ПАСЕ, и так и оставшихся лишь на бумаге резолюций, самостоятельно обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет, пришлось не по душе многим странам, международным организациям, в том числе Совету Европы и ПАСЕ. Они считают, что Баку должен быть наказан за действия, совершенные против их воли. Однако они забывают, что для Азербайджана не только лишение голоса в ПАСЕ, но и сама эта структура уже не представляет никакого значения. Азербайджан в свое время стал членом Совета Европы из-за надежд на решение карабахской проблемы.

Однако в течение многих лет эта структура не принимала никаких мер против факта агрессии Армении против Азербайджана и оккупации ею территорий страны, и довольствовалась лишь немногочисленными заявлениями, не имеющими юридического веса. Несмотря на то, что в ПАСЕ было принято несколько резолюций, поддерживающих территориальную целостность Азербайджана и призывающих Армению покинуть оккупированные территории, никаких шагов по их выполнению не предпринималось.

ПАСЕ закрывала глаза на тот факт, что на протяжении многих лет одна страна-член этой организации - Армения удерживала под оккупацией территорию другой страны-члена - Азербайджана, и даже не задумывалась об ограничении права голоса государства-агрессора.

Карабахская проблема уже решена. Азербайджан не нуждается в Совете Европы, который не имеет в настоящее время никакого авторитета в Европе.

В зависимости от решения, которое примет ПАСЕ, необходимым будет принятие адекватного шага. Если ПАСЕ примет решение об отказе в подтверждении полномочий азербайджанской делегации и ограничении ее права голоса, азербайджанской делегации целесообразно будет прекратить деятельность в этой организации.

Кроме того, может стать актуальным выход Азербайджана из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

Стоит отметить, что с тех пор, как Азербайджан стал членом этой организации в 2001 году, проармянские, исламофобские силы постоянно использовали эту организацию как инструмент против Азербайджана. Членство в этой организации почти ничего не дало Азербайджану. СЕ и ПАСЕ, как и другие христианские клубы - Европейский союз и Европарламент, всегда демонстрировали предвзятую, необъективную позицию по отношению к Азербайджану и Турции.

Очевидно то, что Совет Европы превратился в лагерь исламофобски и тюркофобски настроенных представителей различных европейских стран, которые не смогли попасть в Европарламент. То, что немецкий депутат Франк Швабе выступил с предложением о санкциях против Азербайджана, неслучайно. Не следует упускать из виду совместные действия Франции и Германии в последнее время против Азербайджана в Европе. То, что Франция, которая уже довела отношение к Азербайджану до предела вражды, в некоторых случаях пытается реализовать свои желания через Германию, чтобы скрыть свое основное намерение, вполне очевидно. Из-за серии неудач во внешней политике и потери влияния Франция вновь прикрывается Германией. Но как тандем Франция-Германия, так и другие страны и международные организации должны понимать, что говорить с Азербайджаном на языке санкций, угроз неуместно. Это причинит больше вреда им самим.