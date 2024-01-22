https://news.day.az/politics/1631387.html Анкара и Москва обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Анкара и Москва обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем обсудил текущую ситуацию на Южном Кавказе, Центральной Азии и в Украине, говорится в сообщении МИД РФ.
Как передает Day.Az, стороны отметили эффективность двустороннего взаимодействия по региональной и международной проблематике, сказали в МИД РФ.
В этот же день с турецким послом провел встречу замглавы министра иностранных дел России Андрей Руденко. Дипломаты обменялись мнениями по двусторонней и региональной повестке дня, представляющей взаимный интерес.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре