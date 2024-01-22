США заинтересованы в тесном сотрудничестве с Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сегодня в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"У меня нет никаких новостей по поводу расписания, но мы с нетерпением ждем возможности поговорить об этом подробнее в ближайшее время. Это то, в чем заинтересованы Соединенные Штаты и Госсекретарь, и над этим мы будем очень усердно работать, чтобы пересечь финишную черту в тесной координации с Арменией, Азербайджаном и другими, кто работает над этим вопросом", - сказал он.

Новость обновляется