Президент Ильхам Алиев проявляет всестороннее внимание и заботу о религиозных общинах.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили.

"Если мы посмотрим на изменения, развитие, которое произошло в Азербайджане за последние 20 лет, мы станем свидетелями проведения успешной политики. Все это заслуги Президента Ильхама Алиева", - сказал председатель общины.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев проявляет внимание и заботу о каждой общине. В том числе наглядным подтверждением этому является ежегодно оказываемая государством материальная поддержка религиозным общинам в стране.

Р.Мобили подчеркнул, что во время Второй Карабахской войны благодаря азербайджанской армии под командованием Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева были освобождены от оккупации земли страны, где находятся в том числе древние албанские храмы.

"Мы получили возможность проводить богослужения в наших церквях, монастырях. Во время неоднократных поездок в Карабах мы были свидетелями последствий вандализма армян в отношении наших религиозных памятников. Сегодня, благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, албано-удинская христианская религиозная община может совершать богослужения, религиозные обряды в своих храмах в Карабахе", - сказал он.

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