Азербайджан, добившись Великой Победы, обеспечил свою территориальную целостность, и теперь начинается новый этап.

Как сообщает Day.Az, об этом secki-2024.az сказал известный турецкий историк, профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Мехмет Перинчек.

"Победа - это большой успех, но перед Азербайджаном стоят новые важные задачи, такие как восстановление освобожденных территорий, возвращение бывших вынужденных переселенцев в Карабах и Восточный Зангезур, организация необходимых условий для нормальной жизни на этих территориях, развитие экономики, восстановление разрушенной сепаратистами инфраструктуры и другие. Все это важные задачи, которые будут оставаться в повестке дня после выборов. И я уверен, что азербайджанский народ сделает правильный выбор на предстоящих выборах", - сказал он.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

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