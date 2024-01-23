Трагедии, вызванные минным террором, должны быть вновь доведены до внимания мирового сообщества

Трагедии, вызванные минным террором, должны быть вновь доведены до внимания мирового сообщества.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend бывший военный атташе Турции в Азербайджане генерал запаса Юджель Карауз.

Он отметил, что Армения отказывается предоставлять точные карты минных полей, и это международное преступление.

"Несмотря на то, что прошло три года после 44-дневной войны, Армения до сих пор не предоставляет точных минных карт. Это преступление против человечности. Все документы с доказательствами были представлены в Международный суд. Трагедии, вызванные минным террором, должны быть вновь доведены до мирового сообщества, и внимание должно быть сосредоточено на этом вопросе. Армения - государство, совершенно далекое от гуманистических и правовых ценностей", - сказал Юджель Карауз.

Напомним, что 21 января в результате разрыва мины на территории Агдамского района пострадал житель Агджабединского района Абышев Фаиг Саяд оглу, 1980 года рождения. С 2020 года число погибших в результате разрыва мин достигло 342 человек.

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