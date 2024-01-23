https://news.day.az/politics/1631412.html Угрожающая риторика Борреля является ярким примером двойных стандартов - МИД Азербайджана
Угрожающая риторика Борреля является ярким примером двойных стандартов - МИД Азербайджана
Угрожающая риторика заместителя председателя Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля является ярким примером двойных стандартов.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
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