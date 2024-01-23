Угрожающая риторика Борреля является ярким примером двойных стандартов

Угрожающая риторика заместителя председателя Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля является ярким примером двойных стандартов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!