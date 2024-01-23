Социальная революция Президента Ильхама Алиева

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Ляман Зейналова

Глобальные шоки и кризисы, происходящие в мире в последние несколько лет, особенно сильно отразились на экономике стран с низким и средним уровнем доходов. Последние исследования тенденций бедности обрисовали тревожную картину. Пандемия COVID-19 стала ключевым фактором в откате на пути к уменьшению бедности по всему миру и вызвала самый значительный рост уровня бедности за годы мониторинга этого показателя в мировой истории.

Согласно данным за 2023 год, 1,1 миллиарда из 6,1 миллиарда человек в 110 странах мира проживают в условиях острой многомерной бедности. В странах со средним уровнем дохода этот негативный тренд затрагивает 730 миллионов человек.

Неслучайно среди 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах занимает первое место.

Стоит отметить, что обеспечение социальной защиты уязвимых групп имеет решающее значение для сокращения нищеты. В этом контексте на примере Азербайджана можно наглядно увидеть формулу успеха социальной политики, проводимой за последние 20 лет, что в конечном итоге позволило стране победить бедность.

Так, уровень бедности в Азербайджане снизился с 44,7 процента в 2003 году до 5,2 процента в 2023 году (снижение в 8,6 раза). Доля населения, живущего в условиях бедности, снизилась в семь раз - с 3,7 миллиона человек в 2003 году до 528 тысяч человек в 2023 году.

Одним из главных вопросов, стоящих в центре политики Президента Ильхама Алиева, является человеческий фактор, улучшение социального благополучия граждан. Предпринимаются важные шаги по повышению уровня жизни, будь то повышение заработной платы населения, увеличение пенсий или совершенствование системы социальной защиты малообеспеченных семей - это успехи реализуемой в нашей стране социальной политики.

За последние 20 лет выплаты по социальному страхованию выросли в 18 раз - с 376 миллионов манатов до 6,3 миллиарда манатов. Социальные расходы увеличились в 19,3 раза - с 678 миллионов манатов до 13,1 миллиарда манатов. Пенсии для семей шехидов в Азербайджане повысились со 100 манатов в 2007 году до 600 манатов в 2023 году, что показывается рост в 6 раз. Годовой объем пенсионных выплат увеличился со 194 миллиона манатов в 2003 году до 5,7 миллиарда манатов в 2023-м (рост в 29,4 раза). Среднемесячный объём пенсий увеличился в 18,2 раза - с 24 манатов в 2003 году до 436 манатов в 2023 году. Сумма минимальной ежемесячной пенсии за последние 20 лет повысилась в 14 раз - с 20 манатов до 280 манатов. А среднемесячная сумма адресной помощи увеличилась с 37 манатов в 2007 году до 485 манатов в 2023 году (рост в 13 раз).

Конечно, дальнейшее улучшение благосостояния людей не заканчивается только повышением зарплат, пенсий и пособий. Одним из важнейших вопросов в этом направлении является обеспечение занятости населения. Отрадно, что беспрецедентные достижения в развитии экономики за последние годы создали условия для успешной реализации этой цели. В Азербайджане очень успешно решаются вопросы, связанные с безработицей, в этом направлении предпринимаются важные шаги. С 2004 года в результате успешной реализации положений, предусмотренных в принятых государственных программах, связанных с социально-экономическим развитием регионов Азербайджанской Республики, обеспечивается устойчивое развитие ненефтяного сектора экономики. Возросли объем и качество предоставления коммунальных услуг и социальной инфраструктуры в регионах, реализованы масштабные проекты в приоритетных сферах, вложение инвестиций привело к открытию новых предприятий и рабочих мест.

За последние 20 лет уровень безработицы снизился на 3,7 процентных пункта - с 9,2 процента до 5,5 процента (c 400,900 человек до 286,400 человек).

Более 90 процентов новых рабочих мест приходится на частный сектор, большая часть которых создана в ненефтяном секторе. Среди них преобладают такие сферы, как строительство, производство, перерабатывающая промышленность, оказание услуг населению и другие сферы.

Среднемесячная номинальная зарплата увеличилась в 12 раз - с 76,8 маната в январе-ноябре 2003 года до 923,1 маната, минимальная заработная плата - в 38 раз, с 9 манатов в 2003 году до 345 манатов в 2023 году. Количество трудовых договоров выросло на 38,5 процента - с 1,3 миллиона в 2017 году до 1,8 миллиона в 2023 году.

Большую роль в сокращении бедности сыграли государственные программы, направленные на социально-экономическое развитие регионов. Обеспечивается сбалансированное развитие регионов, открываются многочисленные промышленные, перерабатывающие и обслуживающие предприятия не только в крупных городах, но и в регионах страны. Вопросы трудоустройства тысяч людей были решены за счет возрождения подвергшихся деградации сельскохозяйственных земель. С 2004 года открылось большое количество новых предприятий в регионах.

В последние годы такие меры, как реализация программы самозанятости и создание государственных рабочих мест, также способствуют сокращению бедности.

Занятость населения выросла на 25 процентов - с 4 миллионов человек в 2003 году до 5 миллионов человек в 2023 году. Численность экономически активного населения увеличилась на 20 процентов - с 4,4 миллиона человек до 5,3 миллиона человек. Годовая сумма, выделяемая на программы занятости, возросла с 7 миллионов манатов в 2018 году до 525 миллионов манатов на 2024 год (в 75 раз).

В целях формирования долгосрочной государственной политики занятости, направленной на обеспечение эффективной занятости, основываясь на существующих в Азербайджанской Республике демографических тенденциях и перспективах развития, намеченных экономических приоритетах страны, распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 октября 2018 года была утверждена "Стратегия занятости Азербайджанской Республики на 2019-2030 годы".

2 октября 2023 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса, заявил, что справедливое распределение национального богатства сегодня видят международные эксперты и, что самое главное, сам азербайджанский народ.

"Одной из серьезных проблем на начальном этапе нашей независимости была повсеместная бедность. Двадцать лет назад доля людей, живущих за чертой бедности, была близка к 50 процентам. Сейчас этот уровень составляет 5,5 процента, что фактически свидетельствует о том, что накопленные и выведенные нами на международные рынки природные ресурсы были правильно использованы. Справедливое распределение национального богатства сегодня видят международные эксперты и, что самое главное, сам азербайджанский народ. Таким образом, все это является наглядным свидетельством благоустроенности страны. Политическая, экономическая и социальная стабильность - важный фактор нашего развития, так как совершенно ясно, что ожидать приход в страну с нестабильной и непредсказуемой ситуацией инвесторов, готовых рискнуть своим капиталом, не приходится", - сказал глава государства.

Успехи, достигнутые в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева в социальной сфере, являются результатом комплексных реформ, реализации многоуровневой системы социальной поддержки уязвимых групп населения. Конечно же, без сильной и устойчивой экономики невозможно обеспечить повышение уровня жизни и благополучие населения. Благодаря проводимой дальновидной и многогранной экономической политике сегодня Азербайджан находится в центре реализации проектов регионального значения, тем самым обеспечивая приток средств в страну. И именно справедливое, рациональное распределение государственных средств позволило Азербайджану достичь высочайших результатов в реализации социальной политики, в центре внимания которой находится человеческий фактор.