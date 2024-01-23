Почему Франция, ПАСЕ, Боррель раскукарекались на Азербайджан?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об антиазербайджанских шагах Франции, ПАСЕ и Жозепа Борреля.

Day.Az представляет публикацию:

Франция, ПАСЕ, Боррель... В последние дни в Европе раздается беспрецедентно много критики в адрес Баку параллельно с неожиданным всплеском сопереживания Армении.

Европа, которой в сущности было плевать на Южный Кавказ, как-то слишком резко распереживалась: то тут, то там раздается очередное кудахтанье на уже привычную тему. С чего вдруг таким стройным хором?

Совпадение? Не думаю (с)

Пока были сепаратисты в Карабахе - у Европы и остальных был рычаг давления на Баку. Обещания, планы, переговоры, вот это всё. А после сентября 2023 года рычаг давления раз - и исчез! Европа поняла, что влиять на Баку, как они влияют на Ереван, больше невозможно.

Потому и раскукарекались.

Автор карикатруы - HSF

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