Затулин хочет отметить юбилей Расулзаде. По-своему

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Страсти вокруг распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде не утихают. Армянство все не может переварить того факта, что торжества на уровне общин по случаю дня рождения или смерти негодяя и нациста Нжде обсуждаются и критикуются, а вот проведение на государственном уровне в Азербайджане юбилея основателя АДР ни у кого не вызывает вопросов.

Напомним, что после того, как азербайджанская сторона подняла вопрос героизации в Армении пособников нацистов, армяне начали лихорадочно искать, чем бы таким на это ответить. Были задействованы все фальсификаторские силы, и в результате родился миф о Расулзаде. Правда, он так и не прижился. Но время от времени армяне и их лоббисты вытаскивают из нафталина фальшивку и пытаются наносить ею "ответный удар". Да, среди множества национальных легионов существовал и азербайджанский, никто этого не отрицает. Но его деятелей и главарей в Азербайджане никогда не выставляли героями и не ставили им памятники. Чуете разницу?

В начале января шум поднялся в армянском экспортном сообществе. Крики были пропущены мимо ушей. А на днях подал голос бессменный труженик армянской нивы Константин Затулин, который по-своему готовится отметить юбилей основателя АДР. Так называемые Институт стран СНГ и Лазаревский клуб выступили с совместным заявлением. Сразу скажем - в обеих структурах верховодит Затулин, так что их "совместное заявление" это, по сути, "совместное" заявление самого армянского лоббиста. Лоббист обвинил Азербайджан в двойных стандартах и выглядел очень обиженным за Гарегина Нжде, который, оказывается, не вырезал мирное население Турции и Западного Азербайджана, а боролся с "геноцидом армян". Интересно, что Затулин не стал опровергать фактов работы Нжде на гитлеровскую Германия и его участия в Холокосте, что документально доказано. Он просто выразил свое "фи" и сказал, что Баку "сам такой". В заявлении затулинских контор все вывернуто наизнанку и преследует цель не констатации исторических фактов, а восстановления против Азербайджана российской стороны. Мол, Расулзаде сотрудничал с немцами и американцами, а азербайджанцы отмечают его юбилей...

Как же много развелось в последнее время "историков". Вот и Федорыч туда же. К сведению Затулина, в отличие от Нжде Расулзаде не имел отношения к преступлениям нацистов и никак в них не участвовал. Он также не был руководителем азербайджанского легиона, как это пытаются представить армянские сказочники. Как бы армянам не хотелось найти доказательство обратного, у них это не получилось. И прежде чем строить из себя борца с двойными стандартами, Затулину неплохо было бы изучить матчасть. Просто так мести языком как метлой несолидно для такого большого дяденьки. Как и защищать "честь" убийц и головорезов. Параллели межу Расулзаде и подонком Нжде абсолютно неприемлемы.

Слова о якобы "демонстративности" распоряжения Президента Азербайджана просто удивляют. Вы уж простите, Константин Федорыч, что азербайджанское руководство не поинтересовалось вашим бесценным мнением. Если он хочет сказать, что эта якобы "демонстрация" устроена назло Москве, то это даже еще глупее. Баку не занимается дешевыми фокусами, какие обычно практикуют подопечные Затулина. К тому же, если он не заметил, отношения двух стран находятся на уровне, далеком от дешевых демонстраций. Они для этого слишком хороши.

Мамед Эмин Расулзаде был основателем первого на Востоке демократического государства, и так он вошел в мировую историю. А Гарегин Нжде...Константин Затулин может повесить над своей кроватью портрет этого негодяя, и желательно в нашивках с нацистской символикой. Может, это его, наконец, успокоит.