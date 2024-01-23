Гагик Царукян готовится залезть в карманы карабахских армян

Автор: Байрам Эльшадов

Председатель партии "Процветающая Армения" и политический труп в одном лице Гагик Царукян после продолжительного молчания вновь подал голос. Цель его банальна и проста - вновь разыграть карту армянских карабахцев и обогатиться за их счет.

Для того, чтобы запустить этот процесс, он выступил со стандартным для второсортных армянских политиков популистским заявлением о необходимости возвращения армян в Карабах, о национальном достоинстве и прочих понятных только ему пунктах.

Не будем цитировать это заявление, так как оно является абсолютно банальным и наши читатели не увидят ничего нового в его словах. Как и тот факт, что Царукян использует уже известные и опробованные им маневры для своего личного обогащения.

Возможно, многие не знают, но политическая деятельность Царукяна тесно связана с его криминальным прошлым. Получив какой-то уровень власти в стране, Царукян с шайкой себе подобных бандитов занялись освоением средств, которые были ассигнированы на нужды карабахских армян. Ситуацию делает более интересной то, что Царукян и Ко. присваивали также средства, которые направлялись диаспорой. Таким образом, преступный синдикат, которым он руководил, сколотил значительное состояние на проблемах карабахских армян.

Возможно, он соскучился по былым достижениям, а может у него просто заканчиваются деньги, но судя по его заявлениям, Царукян решился вновь взяться за хорошо известное ему занятие - грабеж. Поэтому и манипулирует карабахскими армянами.

Однако, как говорится, старую собаку новым трюкам не научишь. И в этот раз Царукян пойдет по такому же пути. Совсем его не интересуют ни национальное достоинство, ни проблемы армян, ни что-либо еще. Кроме своего кармана и своей власти.