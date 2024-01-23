Утвержден План мероприятий по объявлению города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, координирующим органом по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденным настоящим постановлением, определено министерство культуры Азербайджанской Республики.

Мероприятия, предусмотренные утвержденным настоящим постановлением Планом мероприятий, будут финансироваться за счет средств, выделенных из государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год для соответствующих исполнительных органов, и других источников, не запрещенных законодательством.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на отдел гуманитарных вопросов Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Отметим, что 21 ноября 2023 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год. Распоряжением Кабинету министров было поручено разработать и реализовать План мероприятий по объявлению города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

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