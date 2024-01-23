В Лондоне предотвращена провокация баронессы Кокс и армянской диаспоры

В Лондоне предотвращена очередная провокация баронессы Кокс и армянской диаспоры.

Как сообщает во вторник Day.Az, азербайджанская община, действующая в Великобритании, предотвратила очередную провокацию армянской диаспоры и ее покровителей.

Председатель Общества азербайджанцев Британии Фарида Панахова сообщила, что в знаменитом клубе Карлтон (Carlton Club), расположенном в центре Лондона, планировалось провести мероприятие на тему "Армения: этническая чистка в Нагорном Карабахе", которое должно было состояться 5 февраля 2024 года. Это мероприятие должно было быть организовано проармянски настроенной, враждебно относящейся к тюркам и исламу баронессой Кэролайн Кокс при поддержке лорда де Моли и посла Армении Варужана Нерсесяна.

Узнав об этом, Общество азербайджанцев Британии направило от имени азербайджанской общины страны открытое письмо протеста руководству Carlton Club. Копия письма была адресована министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, членам парламента, членам Палаты лордов - лорду Эвансу, лорду Ахмаду, лорду Килклуни, лорду Сарфразу и баронессе Манзиле Поле Уддин, министру по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, главе специального комитета МИД Великобритании Алисии Кернс, руководству организации "Голос консерваторов".

Было доведено до внимания, что проведение в историческом месте необоснованного мероприятия вызвало глубокую обеспокоенность азербайджанской общины. Подчеркнуто, что в то время, когда Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора, организация такого мероприятия явно подрывает перспективы мира между двумя странами, что полностью противоречит позиции Великобритании, поддерживающей мир, и внешней политике страны.

В очередной раз было отмечено, что обвинения в проведении Азербайджаном "этнических чисток" совершенно необоснованны, что миссии ООН и Международного Комитета Красного Креста по расследованию фактов не обнаружили и не задокументировали никаких фактов касательно нанесения в Карабахе какого-либо ущерба гражданской инфраструктуре или того, что власти Азербайджана принудительно переселили армянских гражданских лиц. Кроме того, подчеркнуто, что вызывает удивление тот факт, что посол Армении в Великобритании находится в числе организаторов встречи, выступающих против политики премьер-министра его страны Никола Пашиняна.

Было отмечено, что в результате продолжения необоснованных обвинений в отсутствие каких-либо доказательств может возникнуть нежелательная ситуация. Председатель общества, напомнив о прошлогоднем примере Университета Королевы Марии, призвала руководство Carlton Club отменить это предвзятое мероприятие.

В официальном письме от 22 января 2024 года, адресованном председателю Общества азербайджанцев Великобритании Фариде Панаховой от имени секретаря клуба Саймона Робинсона, было подтверждено, что данная встреча в клубе не состоится.

"Это очередная победа нашей диаспоры в Великобритании над армянской диаспорой и проармянски настроенными силами", - подчеркнула Фарида Панахова.

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