Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей в Карабахе - Мирзоян
Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей в Карабахе "в случае создания атмосферы доверия".
Как передает Day.Az, об этом сказал на пресс-конференции глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Сейчас армянская сторона пытается путем опросов создать новые карты, и если будет атмосфера доверия, армянская сторона может обсудить передачу их Азербайджану, но на этот раз с участием международного сообщества", - сказал он.
Отметим, что наземные мины, неизбирательно устанавливаемые Арменией, продолжают представлять угрозу ни в чем не повинному гражданскому населению.
На сегодня число жертв мин с 2020 года составляет 342 человека.
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