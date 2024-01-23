Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей в Карабахе "в случае создания атмосферы доверия".

Как передает Day.Az, об этом сказал на пресс-конференции глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Сейчас армянская сторона пытается путем опросов создать новые карты, и если будет атмосфера доверия, армянская сторона может обсудить передачу их Азербайджану, но на этот раз с участием международного сообщества", - сказал он.

Отметим, что наземные мины, неизбирательно устанавливаемые Арменией, продолжают представлять угрозу ни в чем не повинному гражданскому населению.

На сегодня число жертв мин с 2020 года составляет 342 человека.

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