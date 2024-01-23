https://news.day.az/politics/1631591.html Самому пожилому избирателю в Азербайджане 124 года
Самому пожилому избирателю в Азербайджане 124 года
Самому пожилому избирателю в Азербайджане 124 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на secki-2024.az, это Набиева Бари Шамы гызы, 1900 года рождения.
Это имя значится в списке избирателей участковой избирательной комиссии № 43 Агдашского избирательного округа № 93.
Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.
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