Самому пожилому избирателю в Азербайджане 124 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на secki-2024.az, это Набиева Бари Шамы гызы, 1900 года рождения.

Это имя значится в списке избирателей участковой избирательной комиссии № 43 Агдашского избирательного округа № 93.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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