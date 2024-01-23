Грузия удивляет! Антиазербайджанский митинг в Тбилиси

Автор: Мехти Ахмедзаде

Удивительные новости приходят из Грузии. Местные армяне - граждане Грузии, заметим - намерены провести антиазербайджанский митинг в Тбилиси, перед офисом ЕС.

Организаторы планируют акцию - и уже озвучили свои требования. Вот тут начинается самый абсурд. Армяне намерены требовать от Европы защитить Республику Армения и карабахских армян, и применить некие санкции против Азербайджана!

То есть представьте ситуацию: граждане Грузии собираются перед офисом ЕС тоже в Грузии, и требуют защитить какую-то третью страну, оказав давление на четвертую страну.

Неприятное удивление вызывает тот факт, что власти Грузии пока никак не отреагировали на организаторов акции и их планы. Впрочем, будем надеяться, что их действиям будет дана правовая оценка - ведь Грузия, так же как Азербайджан, пострадала от оккупации и сепаратизма. К слову, в Грузии армяне тоже пытались устроить свой так называемый "арцах" - в Джавахети. Кому как не нашим соседям знать, к чему может привести игнорирование армянской угрозы.

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