В ЦИК Азербайджана начались семинары для специалистов по информационным технологиям
В связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, 24 января в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) начались семинары для специалистов по информационным технологиям (IT) окружных избирательных комиссий.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылколй на Trend, целью организации семинара является информирование специалистов по информационным технологиям окружных избирательных комиссий об улучшающихся возможностях Государственной автоматизированной информационной системы, обеспечение прямого и практического использования программного обеспечения Государственной автоматизированной информационной системы, а также наглядное разъяснение интересующих участников вопросов.
IT-специалисты будут работать в тестовом режиме с практическими занятиями на семинарах.
Семинары будут завершены 26 января.
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