Узбекская делегация посетила могилу великого Лидера и Шехидляр хиябаны

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с первым заместителем председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Акмалем Саидовым 24 января, прибыв на Аллею почетного захоронения, с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

Как сообщает Day.Az, была также почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Прибыв затем в Шехидляр хиябаны, гости с уважением почтили память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы. В ходе посещения также были возложены цветы к мемориалу "Вечный огонь".

Гости полюбовались панорамой нашей столицы с самой высокой точки Баку. Они были проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе благоустройстве и строительных работах.

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