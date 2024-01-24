https://news.day.az/politics/1631761.html Начата печать избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами в Азербайджане
Начата печать избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами в Азербайджане
В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 7 февраля, в типографии Милли Меджлиса (парламент) начата печать избирательных бюллетеней.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов и члены ЦИК ознакомились с созданными условиями и процессом печати в типографии.
М.Панахов дал рекомендации по точному соблюдению требований законодательства, касающихся печати и выдачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям.
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