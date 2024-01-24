Названо количество международных наблюдателей, зарегистрированных на президентские выборы в Азербайджане

Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане на данный момент зарегистрировано около 400 международных наблюдателей.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сегодня сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он упомянул, что на внеочередные президентские выборы, назначенные на 7 февраля, зарегистрировано в общей сложности около 64 тысяч наблюдателей.

М.Панахов отметил, что в названное число международных наблюдателей не входят наблюдатели ОБСЕ и ООН.

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