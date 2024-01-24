https://news.day.az/politics/1631809.html Начался суд над террористом, воевавшим в составе ИГ и задержанным в Азербайджане - ФОТО
Начался суд над террористом, воевавшим в составе ИГ и задержанным в Азербайджане - ФОТО
Начался суд над террористом Зульфугаровым Кямраном Азер оглу, лишенным гражданства Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на онлайн-заседании под председательством судьи Нуреддина Гусейнли в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные обвиняемого.
Обвиняемый не возражал против проведения заседания суда в онлайн-формате.
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