Начался суд над террористом, воевавшим в составе ИГ и задержанным в Азербайджане

Начался суд над террористом Зульфугаровым Кямраном Азер оглу, лишенным гражданства Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на онлайн-заседании под председательством судьи Нуреддина Гусейнли в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Обвиняемый не возражал против проведения заседания суда в онлайн-формате.

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