Представители Молдовы будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на secki-2024.az, делегацию возглавит председатель ЦИК Молдовы Анжелика Караман.

В состав делегации также входят члены ЦИК Сергиу Лазарь и Наталья Арват.

Наблюдательная миссия ЦИК Молдовы опубликует соответствующий отчет по завершении процесса голосования.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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