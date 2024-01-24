Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан стал гарантом энергетической безопасности Европы - взгляд из Пакистана

Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан стал гарантом энергетической безопасности Европы, а заключение исторических соглашений с ведущими энергетическими компаниями сыграло решающую роль в интеграции страны в мировой рынок.

Об этом Trend сказал в среду исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества с общим будущим (PRCCSF) Халид Таймур Акрам, передает Day.Az.

"Азербайджан стал символом стабильности, полностью восстановив свою территориальную целостность и суверенитет", - сказал он.

Эксперт отметил, что это стало возможным благодаря проводимой дальновидной политике и приоритетам страны, включая укрепление экономики, формирование профессиональной армии и активное участие на мировой арене.

По его мнению, этот перспективный подход стал ключевым для Азербайджана в достижении регионального лидерства и признания в мировой политике.

Акрам отметил, что, кроме того, реализация Азербайджаном за этот период государственных программ регионального развития, поспособствовала росту национальной экономики.

"С 2003 по 2022 годы ВВП Азербайджана увеличился с 7,3 миллиарда долларов до 78,7 миллиарда долларов, а расходы государственного бюджета выросли с 705,8 миллиона долларов до 21,5 миллиарда долларов. В 2003 году средняя заработная плата составляла всего 45 долларов, а к 2022 году она выросла почти до 500 долларов, что отражает уникальный экономический рост. Также были инициированы несколько государственных программ социально-экономического развития с целью диверсификации и эффективной интеграции экономики страны в мировую экономическую систему", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что предстоящие внеочередные президентские выборы в Азербайджане, запланированные на 7 февраля 2024 года, поспособствуют дальнейшему движению страны по пути к еще более славному будущему на основе принципов открытости, справедливости и инклюзивного управления.

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