https://news.day.az/politics/1631872.html Миссия наблюдателей от ШОС прибудет в Азербайджан для наблюдения за президентскими выборами
Миссия наблюдателей от ШОС прибудет в Азербайджан для наблюдения за президентскими выборами
По приглашению Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибудет в Баку для наблюдения за президентскими выборами.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ШОС.
Миссию наблюдателей возглавит генеральный секретарь ШОС.
В настоящее время формируется состав миссии.
Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.
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