ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала предвзятый подход в отношении Азербайджана

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в очередной раз продемонстрировала свой предвзятый подход и двойные стандарты в отношении Азербайджана.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиль Микаилова, передает Day.Az.

По ее словам, налицо то, что определенные круги недовольны освобождением Азербайджаном своих земель от оккупации и урегулированием карабахского конфликта.

"В то время как мы надеемся на прочный мир с Арменией в обозримом будущем, ПАСЕ под влиянием определенных политических сил собирается не ратифицировать полномочия азербайджанской делегации. Как это назвать: сотрудничеством или же двойными стандартами и враждебностью? Признает ли Парламентская ассамблея, что это решение ограничивает диалог между членами Совета Европы и не приносит ничего хорошего ни одной из сторон? Хорошо, мы можем обойтись без ПАСЕ, как и ПАСЕ без нас. Но как насчет демократических ценностей и духа сотрудничества?" - сказала депутат.

Севиль Микаилова отметила, что за 23 года сотрудничества Азербайджан смог зарекомендовать себя как истинный и преданный сторонник демократических ценностей, всегда демонстрируя свое стремление к статусу демократической страны.

"Законодательство Азербайджана соответствует законодательным актам Совета Европы. Причины, озвученные теми, кто инициировал этот вызов, смехотворны и слишком далеки от реальности", - заключила депутат.

Отметим, что перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

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