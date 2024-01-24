https://news.day.az/politics/1631907.html Вопрос размещения миротворцев России в Карабахе не касается Армении - Лавров
Вопрос размещения миротворцев России в Карабахе не касается Армении - Лавров
Вопрос размещения миротворцев России в Карабахе не касается армянской стороны.
Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az.
Лавров отметил, этот вопрос касается России и Азербайджана.
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