Вопрос размещения миротворцев России в Карабахе не касается Армении

Вопрос размещения миротворцев России в Карабахе не касается армянской стороны.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az.

Лавров отметил, этот вопрос касается России и Азербайджана.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!