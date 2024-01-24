Самый большой ущерб от двойных стандартов в отношении Турции и Азербайджана понесет сама Европа

Расширение сотрудничества с Турцией и Азербайджаном имеет историческое и стратегическое значение, поскольку Турция и Азербайджан являются одними из важнейших мостов, обеспечивающих связь между Европой, или Западом и исламским миром.

Об этом сказал Trend председатель Общества врачей-туркманов, профессор, доктор Мухтар Фатих Бейдили, передает Day.Az.

Он отметил, что эти две страны-члены Совета Европы являются как государствами, которые исламские страны считают образцовыми, так и странами-посредниками в налаживании диалога Европы со всем миром. В связи с этим самый большой ущерб от своих двойных стандартов в отношении Турции и Азербайджана понесет сама Европа.

По словам Бейдили, одним из основных и наиболее важных принципов Совета Европы является то, что одна страна-член не может оккупировать территорию другой страны-члена организации. "Если мы посмотрим на события с этого ракурса, то увидим, что Армения, являющаяся членом Совета Европы, в течение 30 лет удерживала азербайджанские земли под оккупацией, а Совет применял в этом вопросе политику двойных стандартов. В результате оккупационной политики Армении были нарушены права одного миллиона азербайджанцев. Несмотря на то, что Европа предпочитала 30 лет хранить молчание в отношении Армении, оккупировавшей Карабах, азербайджанская армия освободила свои земли от армянских оккупантов в 44-дневной войне.

Он подчеркнул, что в результате сложившейся в ПАСЕ атмосферы расизма, туркофобии, азербайджанофобии, исламофобии азербайджанская делегация приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ.

"Турция когда-то предоставила статус временной защиты прибывшим из Сирии тысячам сирийских туркманов и другим арабским беженцам, в то время как европейские страны выразили обеспокоенность по поводу того, что эти беженцы могут достичь их земель по морю и суше. В конце концов в 2016 году было подписано всестороннее соглашение о реадмиссии с Турцией. С 2015 года более миллиона сирийских беженцев перебрались в Европу через Грецию и балканские страны. В связи с этим украинский кризис требует от ЕС переосмысления своей политики в отношении беженцев. Это возможность принять меры, чтобы сделать общество более гуманным, более справедливым, всеобъемлющим и устойчивым. Сохранение двойных стандартов в политике Европы в отношении беженцев означает упустить эту возможность", - сказал Бейдили.

Отметим, что перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

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