На сайте турецкой телекомпании TRT World опубликована статья, посвященная новому составу кабинета министров Франции.

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"Президент Франции Эммануэль Макрон определенно смешал все метафоры, когда представлял новых членов правительства в этом месяце. С гордостью глядя на своих "новобранцев" на первом заседании, он сравнил их с "революционерами" - классическим термином для всех парижских радикалов, - а также с очень популярной в стране командой по регби.

"Это правительство - Le XV de France (сборная Франции по регби - прим.) - сплочённость, сила, скорость", - сказал Макрон с ухмылкой.

Это была неудачная аналогия, тем более что президент упустил шанс использовать два слова, ассоциирующиеся как со спортом, так и с политикой, которые были бы гораздо более уместны: правое крыло.

С тех пор как Макрон потерял абсолютное парламентское большинство в июне 2022 года, он, несомненно, гонится за голосами реакционного, и в то же время ксенофобского слоя общества, которое обычно голосует за "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен (RN). Опросы общественного мнения показывают, что она может сменить Макрона на посту президента в 2027 году.

Ле Пен одержала идеологическую победу в декабре, когда Макрон был вынужден опереться на ее партию в парламенте, чтобы протолкнуть весьма спорный законопроект об иммиграции. Члены его собственной партии "Возрождение" были в ярости. Многие проголосовали против законопроекта или воздержались, а министр здравоохранения подал в отставку. Они выступили против того, чтобы усложнить получение французского гражданства детьми, родившимися во Франции от иностранных родителей. В соответствии с предложенным законопроектом, некоторые мигранты смогут претендовать на семейные и жилищные пособия с пятилетней задержкой.

Такая дискриминационная политика соответствует действиям недавно назначенного премьер-министра Габриэля Атталя. В июле прошлого года Атталь, будучи министром образования, ввёл запрет на ношение в школах абайи - одеяния для мусульманских девушек.

Посягательство на женскую одежду - излюбленная тактика крайних секуляристов во Франции, но в действиях Атталя было что-то зловещее. Его даже называют "мини-Макроном" - двуличным консерватором, олицетворяющим цинизм парижского истеблишмента. Он - отнюдь не тот вундеркинд, который смог бы смягчить ситуацию во Франции, раздираемой семью годами беспорядков, начавшихся с бунтов "Желтых жилетов" вскоре после прихода Макрона к власти в 2017 году.

В прошлом году начались сильные волнения, вызванные тем, что Макрон без одобрения парламента повысил пенсионный возраст с 62 до 64 лет, а также убийством подростка алжирского происхождения сотрудником дорожной полиции в пригороде Парижа. Добавьте к этому кризис стоимости жизни и недовольство политической элитой, а именно Макроном и Атталем.

Новый министр образования Франции Амели Удеа-Кастера продемонстрировала высокомерие, когда пренебрежительно заявила, что одному из ее детей в частной школе понравилось гораздо больше, чем в государственной.

Через несколько дней после того, как Атталь занял свой пост, она заявила, что перевела своего старшего сына из государственной школы из-за нехватки персонала и хотела бы найти "другое решение". Это, естественно, вызвало бурную реакцию, а один из профсоюзных деятелей назвал ее подход "иллюзорным".

Стефан Сежурне также вызывает беспокойство после внезапного повышения до министра иностранных дел. По словам премьера, гражданский брак пары расторгнут, но мужчины остались близкими друзьями, что привело к обвинениям в кумовстве. Сежурне никогда не занимал министерских постов до своего назначения на одну из главных государственных должностей.

Если всё это звучит довольно забавно в духе "банановой республики", вспомните, что Макрон всегда заверял французов в том, что одна из его главных целей - отстранение ультраправых от власти. Однако, не имея собственной силы, опирающейся на последовательную идеологию, Макрон оказывается все более безвольным и полагается практически на любого, кто готов ему помочь.

В июне грядут общеевропейские выборы, и они, скорее всего, приведут к ещё большему усилению партии Ле Пен. В настоящее время она опережает "Возрождение" на 10 пунктов по опросам общественного мнения, и этот разрыв может стать еще больше, поскольку страна приближается к президентским выборам 2027 года.

Макрон утверждает, что Атталь - его новый талисман, как Антуан Дюпон - великолепный регбист, который, как считалось, должен был привести Францию к победе на Кубке мира в прошлом году. Однако Дюпон и его команда потерпели неудачу в Париже. Это было тяжелое поражение для всей страны, и Макрон, который лично присутствовал на игре, явно не извлёк из него никаких уроков", - написала французская журналистка.

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