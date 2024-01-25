Решением Сабаильского районного суда арест Рубена Варданяна продлен еще на 4 месяца, передает Day.Az.

Ваданян обвиняется по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (организация и участие в деятельности незаконных вооруженных формирований или групп) и 318.1 (незаконное пересечение границы) УК Азербайджана.

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