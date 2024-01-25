Украинский конгресс Азербайджана всецело поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на пост Президента.

Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении Украинского конгресса Азербайджана.

Отмечается, что Президент Ильхам Алиев является одной из ключевых фигур в современной мировой политике.

Кроме того, в заявлении говорится, что в результате продуманной и целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан сегодня стал важным стратегическим, энергетическим, транспортным, логистическим и коммуникационным узлом международного значения, привлекающим внимание глобальных инвесторов.

"Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая в настоящее время играет важную роль в повышении функциональности Среднего коридора, была построена и введена в эксплуатацию в 2017 году именно при модераторстве Азербайджана.

Грандиозная победа в 44-дневной Второй Карабахской войне и успешные итоги 24-часовых локальных антитеррористических мероприятий создали основу для Великого возвращения на азербайджанские территории, которые Армения удерживала под оккупацией более 30 лет.

В основе направленных на укрепление обороноспособности страны комплексных мер - строительства армии, оснащения Вооруженных сил самым современным вооружением, боеприпасами, военной техникой и технологиями, лежит мощная экономика.

Также следует отметить развитие демократических ценностей, особое внимание уделяется вопросам мультикультурализма в Азербайджане, где испокон веков проживало огромное количество этнических групп, национальных меньшинств.

Украинцы, проживающие на территории Азербайджана, всегда были преданы своей стране, считая ее своей второй Родиной. Мы постоянно участвуем в развитии страны во всех сферах, не могли остаться равнодушными в Первой и Второй 44-дневной Карабахских войнах.

Ввиду всего вышесказанного хотим отметить то, что Украинский конгресс Азербайджана всецело поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на выборах 7 февраля 2024 года на пост Президента Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!