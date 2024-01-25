Все, включая ПАСЕ, должны понять, что с Азербайджаном нельзя говорить на языке диктата.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что инициатива об отказе в ратификации полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ нанесла серьезный удар по авторитету Совета Европы. "Азербайджан - это независимое государство с высоким авторитетом в мире. Всем известно, что Азербайджан - надежный партнер, и на позицию страны невозможно оказать давление. Эти факторы лежат в основе предвзятого подхода некоторых организаций, которые, как ПАСЕ, на самом деле используются в качестве инструмента против нашей страны. Ряд сил, пытающихся повлиять на независимую позицию Азербайджана и не сумевших добиться результата, все больше обнажает свою истинную сущность", - сказал Гараев.

Он отметил, что с 2001 года, когда Азербайджан стал членом ПАСЕ, страна зарекомендовала себя как надежный партнер. "Взамен мы стали свидетелями предвзятого, несправедливого подхода ПАСЕ. Азербайджан всегда стремился внести свой вклад в деятельность этой структуры, как и других международных организаций. Вместо этого антиазербайджанские силы на Западе пытались использовать эту структуру с целью оказания давления на Азербайджан, нанесения ущерба имиджу страны, пытались говорить с Азербайджаном на языке диктата. Но никакая сила на это не способна, так как воля азербайджанского государства непоколебима. Ни разу не осудив оккупанта за 30-летний период армянской оккупации, ПАСЕ стремится охарактеризовать действия Азербайджана на его суверенных территориях, осуществляемые на основе норм и принципов международного права, как "этническую чистку". Весь мир был свидетелем того, что армянские жители покинули Карабах по своей воле, о чем есть много репортажей в местных и зарубежных СМИ. Сами армяне признались, что ушли добровольно, по собственному желанию. Но ПАСЕ не хочет видеть и слышать правду. Вместо этого она проводит очередную кампанию против Азербайджана. ПАСЕ без каких-либо на то оснований расценивает как "нарушение прав человека" переезд армян, которым, напротив, было предложено остаться в Карабахе и жить по законам Азербайджана", - сказал Гараев.

Он отметил, что предвзятые обвинения ПАСЕ против Азербайджана и прекращение сотрудничества с этой структурой не повлияли и не смогут повлиять на имидж Азербайджана. "Для азербайджанского государства всегда были важны позиция, интересы азербайджанского народа. И эта политика азербайджанского государства остается неизменной. Для Азербайджана важна не позиция ПАСЕ, а национальные интересы",- подчеркнул ветеран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!