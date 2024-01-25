Мусульмане, иудеи, христиане живут в Азербайджане как одна семья

Мусульмане, иудеи, христиане - все живут в Азербайджане как одна семья.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью изданию International Policy Digest.

"Мы гордимся нашим религиозным разнообразием, которое не зависит ни от какой политической конъюнктуры. Мусульмане, иудеи, христиане - мы все одна семья. Это часть нашей ДНК", - сказал он.

Амирбеков осудил решение Комиссии США по международной свободе вероисповедания (USCIRF) и Госдепартамента США о включении Азербайджана в "специальный список наблюдения" в связи со свободой вероисповедания.

"Мы сожалеем и отвергаем это необоснованное и предвзятое решение", - добавил он.

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