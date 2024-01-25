Коллективный плевок против ветра в Армении: на лицо, результаты на лицо!

Автор: Акпер Гасанов

В Армении нашли повод для радости. СМИ этой страны и комментаторы разного пошиба из штанов от счастья выпрыгивают, комментируя то, что в ПАСЕ приняли позорное, но предсказуемое решение не продлевать полномочия полномочия азербайджанской стороны. Естественно, что все они умалчивают о том, что еще до этих обсуждений азербайджанская делегация приостановила свое участие в деятельности ПАСЕ - в знак протеста против двойных стандартов в отношении нашей страны.

К примеру, размечтался депутат НС РА Тигран Абрамян. Он утверждает, что "Запад ужесточает свою политику в отношении Азербайджана". Как видим, это уже ложь. Азербайджану глубоко наплевать на скандальное решение ПАСЕ. В том числе и потому, что Ассамблея проявила неуважение к ею же принятым ранее резолюциямм, в которых содержалось признание ттерриториальной целостности Азербайджана и требование к Армении о выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны.

Плюс, ПАСЕ- это не весь Запад. То же самое. кстати, можно сказать и про Европарламент, который давно уже специализируется на принятии анти-азербайджанских резолюций. В этой связи хочу напомнить слова, сказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в июле 2022 года, во время приема делегации во главе с председателем комитета по международным делам Европарламента Дэвидом Макалистером.

"Мы хотим наладить тесные отношения с Европой, и все что мы делаем, в том числе отмеченные мною сейчас ощутимые признаки сотрудничества, демонстрируют это. Однако если Европейский парламент решил избрать такой путь, то это их выбор. Но, несмотря на попытки некоторых членов парламента, они должны знать, что Европу невозможно изолировать от Азербайджана, а Азербайджан - от Европы", подчеркнул тогда глава нашего государства. Ровно то же самое можно сказать и ныне, глядя на выкрутасы в ПАСЕ.

Но попробуй объяснить что-то очевидное какому-либо армянскому политику! Это бесполезный труд, они смотрят на мир с собственной, крайне низкой точки зрения. Вот и Тигран Абрамян утверждает, что "Азербайджан наносит большой вред стратегическим целям, заявленным Западом на Южном Кавказе". Серьезно? А Армения, держа более полувека под оккупацией 20% территории нашей страны в чьих интересах действовала? Если в интересах Запада, то пусть Абрамян так и скажет.

При этом, сам того не понимая, он уже отвесил Азербайджану комплимент. Согласно его умозаключению, наша страна настолько сильна и влиятельна, что способна отстаивать свои национальные интересы, препятствуя планам всего Запада. Армения же, ясное дело, такой способностью не обладает. Она и планам Азербайджана не в состоянии противостоять. И это не мое мнение, а армянского политолога Аргишти Кивиряна.

"Знаете, просто после войны 2020 года у нас сформировалась традиция, что именно Ильхам Алиев определяет политическую линию Армении, как внешнюю и внутреннюю. Азербайджанская сторона стала лицом, принимающим политические решения в Армении", заявил он в ходе своего интервью армянским СМИ. Как-то совсем уж жалкой выглядит Армения после такого горького признания армянского же политолога. Но трагедия РА в том и состоит, что там гораздо больше таких, как Абрамян продавцов воздуха.

Таковым, к примеру, является и чрезвычайный и полномочный посол РА в Греции Тигран Мкртчян. "Оказывается, "надежный партнер" не заслуживает доверия и не является партнером. Иметь немного энергии, ресурсов - это не то же самое, что уважать верховенство закона, суверенитет соседей, не предъявлять абсурдных территориальных претензий, не гордиться этническими чистками, не героизировать убийства и преступления против человечности", - написал он в своем микроблоге в X .

Поразительно, с какой откровенностью он описал свою же собственную страну, выдавая ее за Азербайджан. Это ведь Армения совершила этнические чистки, в результате которых около 300.000 азербайджанцев вынуждены были покинуть эту страну, созданную на наших землях. Это ведь армянские боевики совершили Геноцид в Ходжалы и третий президент РА Серж Саргсян в этом горделиво признался британскому журналисту Тому де Ваалу.

Что до абсурдных территориальных претензий к соседям, то и тут Армения впереди планеты всей. Эти претензии, к Азербайджану и Турции, в ее Конституции и в Доктрине национальной безопасности прописаны. И про героизацию преступников армянский посол зря напомнил. Ему ведь очень многих национальных героев РА можно припомнить, начиная от пособника Гитлера Гарегина Нжде и заканчивая террористом Монте Мелконяном.

Да, чуть не забыл. Азербайджан никто еще не перестал называть надежным партнером. Наша страна свои обязательства соблюдает. А вот Армению никто и никогда в партнеры не брал. Ее "потолок"- статус форпоста. Хозяин коего может меняться, но вот статус РА был, есть и будет неизменным. Так что, сидел бы себе Тигран Мкртчян в греческом зале и помалкивал. Но он предпочел плюнуть против ветра. Вот и получил ожидаемый результат. На лицо, как говорится, был результат. То же самое, впрочем, можно сказать по поводу общей радости в РА по очень сомнительному поводу.