В чем основные причины предвзятости ПАСЕ к Азербайджану

Независимый внешнеполитический курс Азербайджана, его успехи на мировой арене вызывают неприязнь у ряда международных структур. Одной из таковых является Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ - далее), которая решила оказать давление на Азербайджан под предлогом "прав человека" и оклеветать нашу страну. Однако азербайджанская делегация опередила и поставила в унизительное положение ПАСЕ, прекратив свое взаимодействие и присутствие в организации.

Об этом Day.Az сказал профессор Академии Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.

По его словам, жалобы ПАСЕ на нарушения прав человека сделаны для отвода глаз, в то время как основные причины заключаются в том, что Азербайджан якобы "не обеспечил свободный и безопасный доступ через Лачинский коридор".

"Еще одной критикой в ​​адрес Азербайджана является невыполнение страной своих "обязательств" перед ПАСЕ. Главное место в этих "обязанностях" отводится защите прав ЛГБТ. В ПАСЕ требуют, чтобы в средних школах Азербайджана преподавали детям тему ЛГБТ. Дело могло бы дойти вплоть до признания однополых браков. Конечно, Азербайджан не может принять эти "ценности", противоречащие ценностям национального менталитета. Именно по этой причине Азербайджан не присоединился к Стамбульской конвенции", - пояснил наш собеседник.

Как отметил политолог, Запад раздражает безоговорочная поддержка азербайджанским народом Президента Ильхама Алиева, который не поддается на давление извне.

"Западные круги по итогам избирательной кампании вновь стали свидетелями колоссальной поддержки Ильхама Алиева со стороны азербайджанского общества. Таким образом, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета, поддержка Президента Ильхама Алиева абсолютным большинством народа, и отказ Азербайджана от "ценностей", противоречащих нашему национальному менталитету и морали, стали причинами неадекватного поведения ПАСЕ в отношении нашей страны", - заключил Эльчин Ахмедов.

Напомним, 24 января перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

Абдул Керимханов