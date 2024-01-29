Банальная месть, старая, как сам Старый свет

Автор: Лейла Таривердиева

На фоне грохота салютов и оркестров, не перестающих звучать в Армении и диаспоре после решения ПАСЕ прекратить полномочия азербайджанской делегации, иногда из "армянской вселенной" доносятся и разумные голоса. Эта "вселенная" очень далека от той, в которой проживает все остальное человечество, и разглядеть реалии оттуда бывает трудно даже в телескоп. Но временами происходят чудеса.

"Политическая власть Армении радуется и восхищается со свойственной ей безграмотностью, невежеством и популизмом, всерьез полагая, что резолюция ПАСЕ - это ее главная дипломатическая победа", - написал в соцсетях бывший председатель Комитета госдоходов Армении Давид Ананян. В реальности все просто - Запад решил наказать "мятежника". А наказан Баку за то, что не колеблется демонстрировать свою независимость, считает он.

Все правильно. Все так и есть. Бывшему армянскому чиновнику следовало бы еще добавить, что сделан был этот неразумный шаг не ради Армении, а ради удовлетворения гордыни стремительно теряющих влияние держав. Хотя бы так им хотелось показать, что они еще имеют какой-то голос и могут диктовать свои правила. Инструментов для этого немного. Один из них это Парламентская Ассамблея Совета Европы, где даже такие серьезные решения принимаются по странной системе. Из около 600 депутатов могут проголосовать "за" только 76, а "против" - 10, и решение будет принято. Большинству достаточно просто промолчать. Фактически за изгнание азербайджанской делегации выступила всего восьмая часть парламентариев. Очень странный подход к решению вопросов такой важности. Мы вовсе не стараемся преувеличить значение Азербайджана - сами державы, в последние годы занимающиеся нами больше, чем собственными странами, утверждают нас в этой мысли. Получается, что Азербайджан это действительно очень важная фигура, если подавить его волю и поставить на колени стало "делом чести" для государств, в былые времена владевших половиной мира. Решение ПАСЕ - это не победа, а как раз их проигрыш. Этим они показали, что все прочие доступные инструменты давления не принесли успеха.

И повторим - сделано это не ради Армении. Армянский фактор - это просто средство достижения цели, финансовый источник. Резолюции принимаются не ради светлого будущего армянского народа, а для удовлетворения собственных комплексов. Если это можно сделать с финансовой выгодой - почему бы и нет? К тому же, борясь за "права" армян, эти страны и политики выглядят в глазах мира благородно, и их действия против Азербайджана уже не так похожи на банальную месть. Хотя это есть именно месть. Банальная, пронафталиненная и старая, как сам Старый свет.

То, что для облагораживания своего образа Макрон и другие европейские и заокеанские политики используют армянскую карту, должно беспокоить, прежде всего, самих армян. По глупости в Ереване не осознают, какие потери несет им каждое телодвижение Парижа, Европарламента, ПАСЕ, чиновников евроструктур, каких-то Боррелей и Швабе. После каждого антиазербайджанского шага армянство сразу начинает запускать фейерверки. Между тем, в этих случаях надо не радоваться, а мобилизовать армии аналитиков, чтобы спрогнозировать негативные последствия. Соседи обычно бросаются делать позитивные прогнозы и допускают большую ошибку. Если обратить внимание, ни одна резолюция, ни одна поправка, принятая вроде бы ради армян, не принесла им ничего, кроме временного морального удовлетворения и последующего углубления проблем. И так все последние тридцать лет. Как иронично высказался бывший армянский чиновник Ананян, Запад использовал "свои любимые инструменты: желтые карточки в виде резолюций, которые сияют яркими огнями в политической мозаике, от Сената Франции до ПАСЕ".

Демарш против делегации Азербайджана под звуки проармянских нарративов - это очень серьезная проблема для Армении. Не для диаспоры, которой на "родину предков" наплевать не меньше, чем немцу Швабе, а для Армении. Ее будущее в регионе с каждой антиазербайджанской инициативой становится все более туманным, потому что откладывается мир. Азербайджан оказал соседям огромную услугу, положив конец оккупации, но они ею никак не желают воспользоваться, все время оглядываясь на опекунов. В армянских экспертных кругах уже заметили, что Армения превращается в проходной двор. В то время, как гарантом безопасности азербайджанского народа является только Азербайджанское государство, на кастинг гарантов безопасности армянского общества выстроилась целая очередь, в которой отсутствует их собственная страна. А безопасности все нет и нет. Кстати, на днях правительство Армении одобрило соглашение о статусе наблюдательной миссии Евросоюза, внеся еще больший хаос в этот вопрос. Те, кто наивно полагают, что отсутствие азербайджанской делегации на сессиях ПАСЕ поможет армянской стороне продвигать свои "победы" в Европе, радуются как дети этому решению Пашиняна. И никто не задумывается о последствиях и о том, насколько в этом решении, принятом по чужой воле, вообще присутствуют интересы собственно Армении.

Вот чем решение ПАСЕ по Азербайджану выгодно армянской стороне? Учитывая, что данное решение является решением ангажированной проармянской тусовки, а не большинства, никаким ударом по имиджу нашей страны это не является. Устроенное представление - это удар по имиджу самой ПА. Армянская пропаганда, затуманивающая разум своим дезориентированным соплеменникам, старается обходить этот факт. А сотни парламентариев промолчали, потому что по своим соображениям не могли или не рискнули голосовать против нечистоплотности инициативной группы, устроившей совместно с руководством организации акцию мести национальной делегации реально независимой и не прогибающейся под чужую волю страны. В отличие от Европарламента, ПАСЕ это как бы родная для Азербайджана структура, потому что он с 2001 года является членом Совета Европы. Резолюции ЕП и резолюции ПАСЕ имеют различный статус. Если трескотня Европарламента - это просто пустой звук, то действия ПАСЕ имеют практические аспекты. И лишение азербайджанской делегации полномочий - это чрезвычайная мера, демарш, который может заставить Баку всерьез задуматься о необходимости продолжения членства в европейских структурах вообще. За годы членства Азербайджана в той же ПАСЕ трудно припомнить случай, когда были бы учтены в каком-то вопросе наши интересы. Все эти годы ушли на борьбу за то, чтобы хотя бы не допускать противоречащих нашим интересам решений. И получалось это не всегда.

Армянский фактор с самого начала был выбран в ПАСЕ инструментом давления на Баку. Армения чувствовала себя там очень комфортно, потому что знала - при обсуждении даже самых опасных для нее вопросов хозяева заступятся, пока она им нужна. А нужен армянский фактор будет еще долго. То одним, то другим. В принципе, Армения вообще не должна была быть принята в Совет Европы, так как на момент вступления это была страна, оккупировавшая территории соседа, совершившая этническую чистку и геноцид, не выполнившая требования четырех резолюций Совбеза ООН. Но никто ей этого сегодня не вспоминает. Зато Азербайджану напоминают, что он, мол, нарушил обязательство не разрешать конфликт военным путем, которое взял при вступлении.

Нарушил? И правильно сделал.