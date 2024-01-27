Эксплуатация Арменией месторождения Амулдаг создает угрозу биоразнообразию и водным ресурсам региона

18 января более 100 НПО в сферах экологии и здравоохранения, действующих в Армении, обратились к руководству страны в связи с эксплуатацией золотоносного месторождения Амулдаг (Амулсар). В обращении было осуждено возобновление эксплуатации месторождения, несмотря на то, что это сильно загрязняет окружающую среду.

Об этом сказала Trend в субботу член коалиции "Environmental Protection First", исполнительный директор общественного объединения "Служба во имя здоровья" Парвана Велиева, передает Day.Az.

"Одним из требований протестующих является также то, что Армения, эксплуатируя золотоносное месторождение Амулдаг, нарушает как законодательство, так и не выполняет свои международные обязательства. Эксплуатация месторождения золота Амулдаг ставит под угрозу биоразнообразие и водные ресурсы. В результате эксплуатации этого месторождения окружающая среда подвергается загрязнению радиоактивными веществами, и в то же время при эксплуатации используется технология, запрещенная многими странами. Эти радиоактивные вещества попадают в грунтовые воды и наносят ущерб природным минеральным источникам курортной зоны Истису, расположенной недалеко от Амулдага", - сказала Велиева.

Она отметила, что эксплуатацией месторождения занимается в основном армянская компания "Lydian Armenia".

"Согласно результатам мониторинга, проведенного в связи с оценкой окружающей среды, эксплуатация на этом месторождении должна была быть прекращена. Однако ни Армения, ни компания не выполнили данных обещаний. Эксплуатация месторождения возобновлена. Мы, коалиция "Environmental Protection First", разделяем беспокойство действующих в Армении НПО, приглашаем их к сотрудничеству. Мы неоднократно поднимали эти вопросы, направляли официальные письма компаниям, осуществляющим эксплуатацию в Амулдаге, заявляли о желании провести с ними встречу. Эксплуатация месторождения осуществляется без учета результатов экологического мониторинга. Даже международные организации подчеркнули, что эксплуатация месторождения золота Амулдаг оказывает негативное воздействие на окружающую среду, являясь источником серьезных заболеваний для людей. Власти Армении и компании, эксплуатирующие месторождение, должны позволить международным экспертам, экологическим организациям, в том числе нашей коалиции и соответствующим НПО, действующим в Азербайджане, осмотреть это предприятие, провести мониторинг и дать свое заключение", - сказала Велиева.

Отметим, что месторождение Амулдаг находится в 13 километрах от Истису, месторождения природной минеральной воды. Эксплуатация месторождения наносит разрушительный ущерб минеральным источникам Истису. Месторождение также расположено в местности между реками Арпачай и Базарчай. Обе реки, протекая по территории Азербайджана, впадают в реку Араз. Использование давно запрещенных, представляющих высокую опасность для окружающей среды токсичных веществ в эксплуатации месторождения Амулдаг разрушает природу, приводит к закислению речных вод, отравлению воды. Помимо того, что добыча золота загрязняет воды этой реки, она также оказывает негативное влияние на экосистему озера Гёйча, расположенного недалеко от этой территории. В то же время эта промышленность представляет серьезную угрозу и для бассейна Каспийского моря. Протекая по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, река Арпачай, а также река Базарчай впадают в реку Араз, а оттуда в Каспийское море. Таким образом, эксплуатация месторождения наносит серьезный ущерб экологии не только Азербайджана, но и Ирана, а также других прикаспийских стран.

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