Убит азербайджанский военнослужащий.

Об этом Day.Az сообщили в Военной прокуратуре.

В ходе предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что офицер азербайджанской армии Абдуллаев А.Х. был умышленно убит другим офицером - Абдуллаевым Низами Эйнуллой оглу на почве возникшего спора между ними. Он привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

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