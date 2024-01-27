https://news.day.az/politics/1632657.html Убит азербайджанский военнослужащий
Убит азербайджанский военнослужащий
Убит азербайджанский военнослужащий.
Об этом Day.Az сообщили в Военной прокуратуре.
В ходе предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что офицер азербайджанской армии Абдуллаев А.Х. был умышленно убит другим офицером - Абдуллаевым Низами Эйнуллой оглу на почве возникшего спора между ними. Он привлечен к следствию в качестве подозреваемого.
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