Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ ознакомились с процессом подготовки выборов в Саатлы
В Саатлинском избирательном округе №66 зарегистрировано 50 616 избирателей и создано 50 избирательных участков. В связи с продолжающимся уточнением списков избирателей их число может возрасти.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал сайту secki-2024.az председатель окружной избирательной комиссии Ариф Алиев.
Он отметил, что процесс подготовки к выборам продолжается в полном соответствии с законодательством.
"На семи избирательных участках установлены веб-камеры. Кроме того, в 12 избирательных участках установлены пандусы для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. В районе зарегистрировано 639 наблюдателей. Представители Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) так же ознакомились с подготовкой к выборам в избирательном округе", - добавил А.Алиев.
Председатель окружной комиссии также отметил, что для членов избирательных комиссий проведены обучающие тренинги, проведена работа по информированию об избирательном процессе.
Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.
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