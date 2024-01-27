В Иране состоялся суд над организатором теракта в посольстве Азербайджана

Сегодня в Тегеране состоялся суд над Ясином Гусейнзаде, который совершил нападение на посольство Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

В судебном заседании также приняли участие несколько дипломатов посольства Азербайджана.

В начале представитель прокурора зачитал обвинительный акт. Согласно обвинительному акту, лицо, напавшее на посольство Азербайджана в Тегеране, обвиняется в умышленном убийстве одного из граждан Азербайджана в здании посольства с применением огнестрельного оружия, ранении двух дипломатов посольства, незаконном хранении автомата Калашникова и пистолета и нарушении общественного порядка.

После оглашения обвинительного заключения подсудимый и его адвокат выступили с защитной речью.

В итоге судья объявил, что производство по уголовному делу завершено, а председатель суда заявил, что решение будет принято в законные сроки.

Отметим, что 27 января 2023 года был совершен теракт против посольства Азербайджана в Тегеране. В результате теракта один сотрудник посольства погиб, двое получили ранения.

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