Ассоциация интернет-медиа Турции распространила заявление относительно президентских выборов в Азербайджане

Ассоциация интернет-медиа Турции (TIMBIR) распространила заявление в поддержку внеочередных президентских выборов, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля.

Как передает Day.Az, в заявлении подчеркнуто, что проведение выборов на фоне освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации имеет особое значение.

"Эти выборы оставят особый след в новейшей истории Азербайджана, получившего независимость 18 октября 1991 года. В отличие от всех выборов, проведенных в Азербайджане за последние 35 лет, тот факт, что выборы, которые состоятся 7 февраля, охватывают всю территорию братской страны, делает эти выборы особенными. В результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий, проведенных в 2023 году, Азербайджан освободил свои земли, оккупированные более 30 лет, и обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет. Этот исторический успех значительно повысил глобальную репутацию Азербайджана и создал новые реалии на Южном Кавказе, в одном из самых сложных регионов мира", - говорится в заявлении.

Кроме того, было также отмечено, что восстановление территориальной целостности Азербайджана сопровождалось серьезно предвзятой политикой в ​​отношении страны в Европе.

"Восстановление территориальной целостности Азербайджана путем прекращения многолетней оккупации на Южном Кавказе и создания новых реалий было встречено непонятным давлением со стороны некоторых западных стран и ряда международных организаций, претендующих на роль носителя так называемых демократических ценностей. Франция, отличающаяся особой активностью в антиазербайджанской кампании, переходит все "красные линии" и делает все возможное, чтобы разжечь новую войну на Южном Кавказе. К сожалению, в этой кампании такие структуры, как коллективный Запад, Европарламент и Совет Европы, действуя под диктатом Франции, пошли в "крестовый поход" против Азербайджана в прямом смысле слова. Помимо усиления беспочвенных обвинений в адрес Азербайджана было недостаточно, превращение Парламентской ассамблеи Совета Европы в антиазербайджанскую платформу еще раз доказывает, что истинным намерением Запада является не обеспечение мира в регионе. Однако крайне отрадно, что Азербайджанское государство решительно отражает эти безосновательные выпады и не делает ни шагу назад от своих национальных интересов. Следует отметить, что эти достижения достигнуты в результате решительной политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева. Следует подчеркнуть углубление отношений с Турцией Президентом Азербайджана, реализацию принципа общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", а также постоянные усилия по достижению единства тюркских государств. Как TIMBIR, мы с гордостью заявляем, что поддерживаем народ Азербайджана и Президента Ильхама Алиева, который может выстоять против любого давления, на фоне упомянутых важных вопросов. Мы верим, что выборы, которые состоятся 7 февраля, принесут пользу Азербайджану, и народ отразит свою волю голосованием на выборах", - говорится в заявлении.

Отметим, что Ассоциация интернет-медиа Турции была создана указом Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это одна из 53 неправительственных организаций с международным статусом, действующих в Турции.

В настоящее время Ассоциация имеет представительства в 81 провинции Турции и 10 странах мира.

К ассоциации присоединились представители влиятельных НПО Турции.

В совете директоров Ассоциации представлены председатель Стамбульской федерации журналистов Адиль Коджалан, председатель Федерации журналистов тюркского мира Мендерес Демир и другие.

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