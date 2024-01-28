Предстоящие выборы в Азербайджане представляются предсказуемыми, что может заставить некоторых усомниться в их значимости. Однако западные наблюдатели должны рассматривать ожидаемую победу Президента Ильхама Алиева через призму прагматизма. Несмотря на периодическую резкость в отношениях с западными партнерами, Администрация президента Алиева неизменно выступает в качестве стабилизирующей силы в неспокойном регионе. Такая динамика подчеркивает необходимость поддержания Западом конструктивных отношений с Баку, принимая во внимание сложности и признавая роль, которую Азербайджан играет на границе Европы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье итальянского аналитика Маурицио Джери, опубликованной в издании International Policy Digest.

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После вторжения России в Украину Азербайджан стал одним из важнейших субъектов, обеспечивающих европейскую энергетическую безопасность, оперативно увеличив экспорт газа в Европу. Азербайджан также оказывает помощь Украине и делится опытом в операциях по разминированию. Однако некоторые соседи Баку склоняются в сторону Москвы. Ереван, в частности, помогает в обходе санкций, импортируя и затем реэкспортируя технологии двойного назначения с Запада. Этот манёвр не только подчеркивает сложную геополитику региона, но и выделяет роль Азербайджана как ключевого союзника в усилиях Европы по преодолению энергетического кризиса, вызванного конфликтом.

Между тем, Грузия - традиционно сильнейший партнёр Запада в регионе - при президенте Саломе Зурабишвили склонилась в сторону России, даже отправив в тюрьму экс-главу государства Саакашвили.

Именно в тонком дипломатическом балансе Президент Ильхам Алиев и армянский премьер Никол Пашинян имеют уникальную возможность установить прочный мир на Южном Кавказе. Потенциальное соглашение по Карабахскому региону, международно признанному как часть Азербайджана, но оккупированному Арменией с 1990-х годов, находится на пороге реализации. Запад заинтересован в продолжении пребывания Алиева у власти, если это будет способствовать историческому урегулированию. Возобновление конфликта вокруг Карабаха чревато мрачной перспективой вовлечения региональных держав - России, Ирана и Турции - в геополитический конфликт, обостряя напряженность в то время, когда столкновение между Израилем и ХАМАС может привести к более масштабным потрясениям. Стабилизация этого перекрестка имеет первостепенное значение.

Решение Президента Ильхама Алиева инициировать досрочные выборы вызвало любопытство некоторых аналитиков. Хотя Запад может критиковать конкурентную среду азербайджанских выборов, такой подход может недооценивать сложности внутренней политики. Даже объединенная и сильная оппозиция, скорее всего, столкнется с нелегкой борьбой, поскольку Президент Алиев в настоящее время пользуется национальным одобрением после возвращения Карабаха. Этот вопрос активизировал общественные настроения и укрепил его политическое положение.

В 2020 году Азербайджан одержал военную победу, изменив динамику затянувшегося конфликта с Арменией - конфликта, статус-кво которого с 1994 года в целом складывался в пользу последней. Прекращение боевых действий было вызвано тем, что азербайджанские войска отвоевали обширные территории. Стратегическая кульминация наступила в сентябре прошлого года, когда в результате тщательно проведенной 24-часовой операции были освобождены последние участки земли, находившиеся под контролем Армении. Для Азербайджана, который является суверенным государством с момента выхода из состава Советского Союза, проблема Карабаха стала точкой опоры как для внутреннего недовольства, так и для внешнеполитических вызовов. Реинтеграция этой территории преодолела разногласия, получив всеобщее одобрение во всем политическом спектре страны как устранение исторической обиды.

Недавние столкновения между Азербайджаном и Арменией могут показаться маловероятным катализатором мира, однако они открыли возможности для потенциального примирения. Азербайджан, опираясь на принципы международного права, упорно отказывается вести переговоры о своей суверенной территории. С другой стороны, у Армении впервые за последние десятилетия появился лидер, готовый отказаться от претензий на Карабах в обмен на прочное соглашение. Это знаменует собой значительный отход от взглядов предыдущих армянских администраций, которые рассматривали контроль над Карабахом как бескомпромиссный национальный императив.

Недавние геополитические изменения на Южном Кавказе благоприятствуют интересам Запада, особенно с точки зрения энергетической безопасности Европы. Регион имеет ключевое значение не только как поставщик энергоресурсов, но и как стратегический мост для сухопутных грузоперевозок из Азии в Европу - маршрут, который является более быстрым и удобным, чем морские альтернативы. В настоящее время он остается наиболее жизнеспособным сухопутным путем в Европу, а другие маршруты проходят через Иран и Россию. Нормализация отношений между Баку и Ереваном может открыть путь для новых грузовых линий, проходящих из Азербайджана через Армению на территорию стран НАТО, что повысит пропускную способность торгового коридора и превратит регион в важнейшую артерию для трансконтинентальной торговли.

Преемственность руководства в обеих странах имеет решающее значение для сохранения импульса к миру и получения экономических выгод. С учетом того, что Никол Пашинян сохранил свой пост после выборов 2021 года, несмотря на несогласие националистов по поводу потери Карабаха, и возможности переизбрания Ильхама Алиева, параллельная стабильность вполне предсказуема. Такая двусторонняя стабильность служит хорошим предзнаменованием для скорейшего урегулирования отношений после выборов.

Для этого необходима стратегическая устойчивость обеих администраций, выходящая за рамки дипломатических побед и способствующая долгосрочному процветанию и региональному сотрудничеству", - написал итальянский аналитик.