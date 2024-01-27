Классический вопрос для критиков Азербайджана: куда завели Европу политические прохиндеи?

Автор: Акпер Гасанов

"А судьи, кто?" . Этот монолог Чацкого из комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума" очень уместно вспомнить сейчас, когда мы наблюдаем примитивную, давно спланированную атаку на Азербайджан со стороны тех, кто привык читать проповеди, не соблюдая заповедей. Совершенно открыто , беззастенчиво говорится, в частности о том, что анти-азербайджанские действия в ПАСЕ были напрямую связаны с тем, что на внеочередные президентские выборы в нашей стране не пригласили наблюдателей от ПАСЕ.

Сразу замечу, что "за" данное решение проголосовал один представитель из Турции - Бердан Озтюрк. Что, впрочем, неудивительно, поскольку Озтюрк - ярый противник президента Турции Эрдогана.Это тот самый момент, глядя на который понимаешь, что в большой политике нет вечных друзей, а есть вечные интересы. Интересы Бердана Озтюрка расходятся с интересами братской Турции, подавляющее большинство политиков которой руководствуются принципом "один народ-два государства".

Идем далее и обращаем свой взор на того, кто призвал прекратить полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ.Напомню, что это представитель по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДПГ немецкого Бундестага, председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Франк Швабе. Сразу напомню один пикантный момент из недавнего прошлого этого политика.

Он был одним из тех, кто активно выступал против введения санкций в ПАСЕ против России. Вдумайтесь в цинизм ситуации- против Азербайджана, 20% территории которого почти тридцать лет находились под армянской оккупацией выступает тот, кто ратовал за сохранение в ПАСЕ России , которая аннексировала Крым и два года уже ведет полномасштабную войну против Украины , уничтожая ее мирные города и мирное население! Вот уж действительно- а судья, кто?!

Обратим внимание на происходящее ныне в ФРГ. Там 6 дней не ходят поезда - забастовка закончится только в понедельник. И глава департамента экономического развития Института немецкой экономики Михаэль Грёмлинг обнародовал расчеты своих коллег - каждый день забастовки обходится в 100 млн евро, грузовые перевозки тоже остановились на это время. Вот, о чем нужно было бы думать Швабе, а не о том, как оболгать страну, которая играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы!

"Вы действительно являетесь для нас важным энергетическим партнером. Вы всегда были надежны не только в сфере безопасности поставок, но и в области климатической нейтральности", - этими словами председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выражала свою признательность и благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Дело было в июне 2022 года, когда стороны подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве.

Напомню , что фон дер Ляйен также является немецким политиком, но намного более высокого уровня, чем Швабе. С 17 декабря 2013 по 17 июля 2019 года она была министром обороны Германии.В 2019 году была утверждена в должности председателя Еврокомиссии, после чего сформировала очередной состав исполнительного органа Евросоюза.Кстати, о Евросоюзе и Германии.

Если партия "Альтернатива для Германии" придет к власти в Германии, то будет выступать за проведение референдума о выходе из ЕС - по аналогии с Brexit. Об этом в интервью лондонской газете Financial Times заявила сопредседатель "Альтернативы" Алис Вайдель. И тут мы видим, что в Мекленбурге-Передней Померании эта партия уже вышла на лидирующие позиции, оставив своих конкурентов далеко позади. По данным репрезентативного опроса, проведённого компанией Infratest dimap по заказу NDR, если бы выборы в этой земле состоялись в ближайшее воскресенье, то 32% проголосовали бы за АдГ.

Для сравнения, на выборах в сентябре 2021 года АдГ получила почти в два раза меньше голосов - 16,7%. У социал-демократов ситуация почти противоположная: СДПГ, возглавляемая министром Мануэлой Швезиг, набрала лишь 23%, что на 16% меньше, чем на выборах два года назад. "Это политическое землетрясение в Мекленбурге-Передней Померании. Люди бегут от госпожи Швезиг, и АдГ становится самой мощной силой, - заявил лидер АдГ в этой земле и депутат Бундестага Лейф-Эрик Хольм. - Граждане сыты по горло правительством Швезиг, которое, в частности, ни в малейшей степени не решает насущную проблему миграции".

Еще раз напомню, что безосновательно и, скорее всего, небескорыстно очерняющий Азербайджан Швабе представляет в Бундестаге именно фракцию СДПГ, от которой, как видим, в Германии бегут, как черт от ладана. Плюс, что важнее, перед ФРГ во всю ширь и высь встала перспектива выхода из Евросоюза. Но вместо того, чтобы бросить все силы на противостояние такому развитию событий, этот немецкий герр несет ахинею про Азербайджан.

Который продемонстрировал принципиальность и смелость. Наша страна пригласила в качестве наблюдателей на президентские выборы БДИПЧ ОБСЕ, которая всегда критически оценивала любые выборы в нашей стране. Это и есть демонстрация демократии и уверенности Азербайджана в правоте . Да и как не быть уверенными, если Азербайджан сумел одержать историческую победу, полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность?!

Все это - итог блестяще продуманной и реализованной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Победа которого на предстоящих выборах главы государства предопределена его огромным перечнем великих достижений. Ни один политик в Европе , включая глав государств разных стран Старого Света, не может похвастаться чем-то, близким к заслугам Президента Азербайджана Ильхама Алиева перед своей страной, своим народом. Так что, пригласили наблюдателей от ПАСЕ или не пригласили- итог выборов от этого не изменится. А вот будущее самой Европы, как единого организма, уже встало под большой вопрос. В первую очередь из-за таких политических прохиндеев, как Франк Швабе.