Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Королеве Дании Маргрете II

Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена Королеве Дании Маргрете II.

Day.Az представляет вниманию читателей полную видеозапись передачи.

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