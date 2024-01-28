Скончался азербайджанский военнослужащий, раненый в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

Азербайджанский военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Гасымов Гаджиали Таир оглу, тяжело раненый 19 сентября прошлого года во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых Вооруженными Силами Азербайджана, и проходивший длительное лечение в военно-медицинском учреждении с диагнозом церебральная кома, несмотря на усилия врачей, стал шехидом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана

"Руководство министерства обороны выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Аллах ряхмят элясин!",- сказали в ведомстве.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе 19 сентября 2023 года были начаты антитеррористические мероприятия локального характера, которые завершились 20 сентября в 13:00.

Армянские сепаратисты сдались, подняв белый флаг.