Крах одного мифа: в чем никогда не признается Сейран Оганян?

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Армении отмечали день армии. Праздник этот в РА появился в 2001 году, после того, как второй президент этой страны Роберт Седракович Кочарян подписал Закон "О праздниках и памятных днях Республики Армения". Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1992 году, принятием постановления "Об обороне Республики Армения" было де-юре провозглашено создание армянской армии.

Как видим, девять лет армянская армия жила без праздника, хотя мифы о ее "непобедимости" к тому времени уже были сложены и передавались из уст в уста. Или, говоря словами армянского анекдота, из рота в рот. Ясное дело, что главным бенефициаром всего этого мифотворчества старался выступить пресловутый "карабахский клан", захвативший власть в РА на два десятилетия.

Поразительно, но они стараются приписать себе оккупацию наших земель, хотя она произошла в бытность Левона Тер-Петросяна президентом Армении. О том, что вообще не стоит гордиться оккупацией чужих земель, героизировать террористов и захватчиков, в РА даже не задумывались. Там штамповали мифы со ссылкой на переворачивающихся в гробу от этого Страбона, Плиния-младшего, Геродота. Хорошо еще, что Инцитата, этого любимого коня Калигулы, не процитировали.

Впрочем и без того ситуация выглядела трагикомической. Было совершенно очевидно, что все эти рукотворные армянские мифы в итоге лопнут, как мыльный пузырь. Потому, что смелости азербайджанцам всегда было не занимать. Неспроста же российский тележурналист Александр Невзоров в одном из своих выступлений, несколько лет назад, признал: "Самый храбрый человек, которого я в этой жизни видел, был азербайджанцем. Его звали Визир".

Он говорил тогда про Национального Героя Азербайджана Везира Оруджева, который не был кадровым военным. Он жил и работал в России, но когда услышал про Геноцид в Ходжалы, вернулся на Родину и вступил в ряды Тертерского батальона, дослужившись там до звания замкомбата. Он погиб 22 марта 1993 года во время боя за высоту Глобус в окрестностях Агдере. Похоронен на Аллее шехидов в Баку.

И таких примеров героизма с нашей стороны можно привести очень много. Азербайджану, что было очевидно еще в ходе Первой Карабахской Войны, не хватало мудрого стратега во главе государства. Такого, как общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев. Он глубоко изучил итоги Первой Карабахской Войны и создал стратегию будущих великих побед. Реализовал которую действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И уже в апреле 2016 года произошла первая демонстрация плодов этой стратегии. В ходе четырехдневной войны азербайджанская армия отвоевала свыше 20 квадратных километров ранее оккупированных территорий нашей страны, взяв под контроль ряд важнейших стратегических высот и доказав смехотворность мифа о "непобедимости" армянской армии. Это было в период, когда президентом РА был Серж Саргсян, а министром обороны РА был Сейран Оганян.

Они, как мы помним, разве что из штанов не выпрыгивали, пытаясь отрицать поражение армянской армии. Их мотивы были понятны- это был страх потери власти в результате краха мифа, на котором они спекулировали. Власть они в итоге потеряли. А полный крах армянского мифа произошел уже в ходе 44-дневной войны. В ходе которой была прорвана в клочья так широко распиареная "линия Оганяна". А еще, в ее ходе, Оганян и иные бывшие армянские "полководцы" выезжали в Ханкенди, изображая готовность принять участие в 44-дневной войне и поделиться "победным опытом".

В итоге, драпали эти "полководцы" из Ханкенди так, что пятки сверкали. И что вы думаете? Сегодня Сейран Оганян объявился в воинском пантеоне "Ераблур". Где снова принялся озвучивать мифы, называя армянскую армию своего периода "победоносной". Про итоги четырехдневной апрельской войны 2016 года он, естественно, не вспоминал. Он предпочел все валить на действующую армянскую власть.

"Можно сказать, что при нынешних властях сплоченность была уничтожена", сетовал он на причины поражения РА в 44-дневной войне. Хотя мы все прекрасно помним, что армия РА встала на сторону митингующих в ходе "шашлычной революции", что и стало важнейшим шагом, предопределяющим падение "карабахского клана". Но, ясное дело, и об этом Сейран Оганян предпочел не вспоминать.

Он лепетал что-то совершенно безумное про то, что приобретенное армянской армией вооружение, в ходе 44-дневной войны, "было сдано азербайджанцам". Мы видели, как оно "сдавалось". Путем провала плана ведения боевых действий со стороны противника, путем непонимания военным и политическим руководством РА того, как вести войну нового поколения. И все это - наследие правления "карабахского клана".

И то, что в ходе 44-дневной войны с поля боя бежало свыше 11.000 армянских дезертиров, бросивших оружие и боеприпасы, это тоже итог двух десятков лет правления "карабахского клана". Который создавал мифы. В том числе и о слабости азербайджанской армии. И вот когда наступил час войны, армянская армия, взращенная на этих мифах, рассыпалась и капитулировала. И это было поражение не только нынешней, но и прежней армянской власти. Какие бы слова оправдания себе ныне не искал Сейран Оганян.