Армянская молодежь избегает армии

Менее половины граждан призывного возраста в Армении призываются в армию.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на мероприятии по случаю Дня армии.

"В армию призывается менее половины лиц призывного возраста. Это означает, что либо у нашего поколения серьезные проблемы со здоровьем, либо призыв остается самой процветающей средой коррупции в Армении, где представители медицинского сообщества, военные и общественность находятся в союзе друг с другом", - сказал Пашинян.

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