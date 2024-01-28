Долго будут молчать власти Грузии?

Автор: Байрам Эльшадов

Армянам удалось-таки провести антиазербайджанский митинг в Тбилиси, перед офисом ЕС. Мы уже писали об их планах - и выражали надежду на то, что грузинские власти не оставят планы армянских провокаторов без внимания.

Тем не менее, свою акцию армяне провели - им удалось собрать на нее аж 20 человек, которые выкрикивали антиазербайджанские слоганы под сепаратистской символикой

Армяне - но граждане Грузии собрались перед офисом ЕС в Грузии, открыто демонстрировали символику сепаратистов и призывали поддерживать сепаратизм. И это в Грузии, в стране, которая пострадала из-за сепаратизма!

Можете себе представить такое? И тем не менее, это случилось. Неприятное удивление вызывает тот факт, что власти Грузии никак не отреагировали на организаторов акции.

В Грузии армяне тоже пытались устроить свой так называемый "арцах" - в Джавахети. Кому как не нашим соседям знать, к чему может привести игнорирование армянской угрозы? Заигрывание с армянскими сепаратистами не приводит ни к чему хорошему - история Джавахети и армянских банд в Абхазии, поддержавших сепаратистов, должна была бы научить наших грузинских друзей оценке рисков. Да, сегодня у провокаторов были плакаты против Азербайджана, а не Грузии, но во-первых, безнаказанность родит продолжение этих провокаций, а во-вторых - власти Грузии могли бы подумать и о своем близком партнере, которым для них является Азербайджан. В Баку антигрузинская акция была бы невозможна в принципе.